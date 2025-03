Clases de educación sobre bicicletas gratuitas

Charlotte, NC – La ciudad de Charlotte se alista para una jornada de aprendizaje y diversión sobre ruedas con la llegada de «Bike Charlotte». Este evento, que busca fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación, ofrecerá clases gratuitas de educación ciclista para todos los niveles.

Join @CharlotteDOT for Train Your Bike on Saturday, Mar. 15 at Piedmont Middle School! 🚴 This FREE, hands-on class will teach you essential bike handling skills to ride with ease and avoid hazards. In just two hours, you'll gain the precision and confidence you need to own the… pic.twitter.com/G2hPRGC2e1

— City of Charlotte (@CLTgov) March 13, 2025