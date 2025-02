DeSantis anunció nuevo récord de turistas que visitaron Florida

Miami.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el estado registró un nuevo récord de turistas en el 2024.

DeSantis explicó que el año pasado registraron que 142,9 millones de personas visitaron Florida. Además, destacó que los datos contabilizan que el más del 90 % fueron domésticos.

“El turismo es clave para la prosperidad de Florida y nos alegra que tanta gente haya tenido la oportunidad de experimentar lo que nuestro estado tiene para ofrecer”, afirmó DeSantis en sus redes sociales.

It’s official: 2024 marked another record-breaking year for Florida tourism. Floridians welcomed 142.9 million travelers—the highest visitation in our state’s history. Tourism is key to Florida’s prosperity, and we’re glad that so many people have had the chance to experience… pic.twitter.com/Us0NvAIhDZ

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 12, 2025