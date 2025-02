Charlotte, NC.- ¡La leyenda de la MLB Dale Murphy llegará al Truist Field! ¡Murphy se unirá al equipo para el juego el 17 de junio contra los Gwinnett Stripers, la filial Triple-A de los Atlanta Braves!

MLB legend Dale Murphy is coming to Truist Field!

Murphy will join us for our game on June 17th vs. the Gwinnett Stripers, the Triple-A affiliate of the Atlanta Braves!

Get your VIP Meet & Greet Tickets here: https://t.co/uM2fJQBdJA pic.twitter.com/iopBjSP0Hj

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) February 6, 2025