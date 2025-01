Raleigh.- El Comisionado de Seguros de NC, Mike Causey, anunció el arresto de una pareja del condado Lenoir por un total de ocho cargos relacionados con incendio provocado y fraude.

Insurance Commissioner Mike Causey says that flood insurance, safer roads, better senior care, and fighting insurance fraud are top priorities in 2025. Read more about Commissioner Causey's goals here: https://t.co/7BXhy9jVNw

— NC Department of Insurance (@NCInsuranceDept) January 13, 2025