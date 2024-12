Actualización sobre las lesiones de los Hornets

Charlotte, NC.- Los Charlotte Hornets anunciaron el miércoles 11 de diciembre que el delantero Grant Williams se sometió a una cirugía para reparar un desgarro del ligamento cruzado anterior (LCA), así como un desgarro del menisco medial y lateral de su rodilla derecha.

OFFICIAL: Grant Williams underwent surgery to repair a torn anterior cruciate ligament (ACL) as well as torn medial and lateral meniscus in his right knee.

— Charlotte Hornets (@hornets) December 11, 2024