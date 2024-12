Shakira anunció el afortunado ganador de su Lamborghini morado

Miami.- El artista colombiano , Michael Mejía fue el afortunado ganador del Lamborghini morado que estaba rifando la cantante Shakira.

La gran noticia fue revelada a través de Univisión y trasmitido en el programa Despierta América, en la que la intérprete de “Soltera” expresó que “el día ha llegado. Finalmente, se ha decidido quién se va a llevar mi carro”.

“Me hace muy feliz poder otorgárselo a alguien como un tributo a su creatividad e ingenio. Así que muchas gracias a todos por enviarnos sus videos, los hemos visto muchas veces”, destacó la cantante colombiana.

De la misma manera, destacó que “estoy muy contenta por ti Michael. Sé que le has puesto mucha dedicación y cariño, se nota, no solamente el talento que tienes, sino la determinación”.

“Le has puesto tanto nivel de detalle a este video que a la gente le ha encantado. Nos has conquistado con él, así que te llevas mi Lambo. Estoy feliz de que seas tú y me ha conmovido tu historia. Sé que has pasado momentos muy difíciles como un divorcio y créeme que sé de lo que estás hablando”, culminó la colombiana.

Mejía participó con un extraordinario vídeo

Es de destacar que el colombiano Michael Mejía publicó el video para participar en el concurso el pasado 1 de diciembre en sus redes sociales, en el que resaltó su gran creatividad de artista.

Con la canción de soltera de fondo, el seguidor destaca su despertar de un profundo sueño de lo que parece ser una noche de “copas”.

Asimismo, el participante narra la noche que lo llevó a quedarse dormido sobre su escritorio y que incluye su historia sobre su divorcio y la manera en la que su madre vivió su propia época de soltera.

Además, el video incluye dibujos de la artista colombiana hechos por él mismo y que también son protagonistas del clip que lo llevó a ganarse el ostentoso carro que sorteó la colombiana.

