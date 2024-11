Las Aggies dieron un buen espectáculo a pesar de la derrota

Charlotte, NC.- El resultado no fue el que el equipo de baloncesto femenino de North Carolina A&T deseaba, pero la atmósfera, el nivel de competencia y el nivel de energía del equipo estuvieron a la altura de las expectativas de las Aggies. El equipo número 14 de North Carolina terminó con una victoria de 66-47 el martes por la noche en el Corbett Sports Center.

