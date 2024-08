Festival griego de Yiasou del 6 al 8 de septiembre

Charlotte, NC.- El Festival Griego Yiasou regresa en 2024. Se llevará a cabo del 6 al 8 de septiembre de 2024 en la Catedral Ortodoxa Griega de la Santísima Trinidad, 600 East Boulevard.

Fechas y horarios:

La entrada cuesta $5 y los niños menores de 12 años entran gratis.

@YiasouFest stats today 11am – Sun 8pm…come & get your Greek on! OPA!https://t.co/NKZL81sYNV

— Yiasou GreekFest (@YiasouFest) September 8, 2016