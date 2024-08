Rapero Jelly Roll estará en Charlotte

Charlotte, NC.- Falta poco para que el cantante estadounidense, Jelly Roll visite Charlotte con su «Broken Tour», el próximo 27 de octubre con un concierto en el Spectrum Center y ya pueden comprar las entradas.

My new album Beautifully Broken is out October 11th. You can preorder it here>>> https://t.co/WUYxc9YFy4 pic.twitter.com/23KHrs2Cvl

— Jelly Roll (@JellyRoll615) August 23, 2024