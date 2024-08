Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg investigan un accidente fatal tras el choque entre dos vehículos en North Division.

Detectives with the CMPD's Major Crash Investigation Unit are investigating a fatal crash in the North Division that occurred on Sunday, August 18. See media release here: https://t.co/zDk8tRXDjI pic.twitter.com/kUI1P7RXwc

