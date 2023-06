Google despedirá personal de su app de mapas Waze

Mountain View, CA.- La compañía especialista en productos y servicios relacionados con Internet, Google informó el martes 28 de junio que despedirá a parte de su personal en la aplicación de mapas Waze, al tiempo que fusiona el sistema de publicidad con Google Ads.

Sin embargo, no se dieron más detalles sobre la cantidad de personal de Waze que será despedido.

En este sentido, la compañía que es propiedad de Alphabet informó, «Con el fin de crear una experiencia a largo plazo mejor y más fluida para los anunciantes de Waze, comenzamos la transición del sistema de publicidad existente de Waze a la tecnología de Google Ads«.

Asimismo añadió, «Como parte de esta actualización, redujimos esos roles centrados en la monetización de Waze Ads, Google, que adquirió Waze por unos 1.300 millones de dólares en 2013».

