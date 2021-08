NASA recalculó fecha de impacto de Bennu contra la Tierra

Houston, TX.- La National Aeronautics and Space Administration (NASA), recalculó las posibilidades de que el asteroide Bennu, impacte contra la Tierra.

Según, un estudio publicado en la revista ‘ Icarus‘, en el que el asteroide Bennu tiene más probabilidades de chocar contra la Tierra.

Ver más: El asteroide que sobrevoló la Tierra este 25 de julio

Pero no se alarme, aunque las posibilidades existan, solo son de una entre 2.700, o, lo que es lo mismo, el 0,037% de expectativas de impacto.

La NASA se apoyó en las observaciones sobre el terreno de la nave OSIRIS-REx, que durante dos años ha estado orbitando al asteroide. Ahora, OSIRIS-REx se encuentra en la tierra con más de 60 gramos de material extraído de la roca que tiene medio km de longitud.

NEW: Researchers using data from our #OSIRISREx mission have gained more insight into asteroid Bennu’s trajectory through the year 2300. The findings could help us refine the orbits of other asteroids, and reduce uncertainties: https://t.co/Rkhk2YxjN9 pic.twitter.com/6j38j4ru7I

— NASA (@NASA) August 11, 2021