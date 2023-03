Qué dice el director del FBI sobre el origen de la pandemia del covid-19

Washington, DC.- Christopher Wray, director del Federal Bureau of Investigations (FBI) anunció el 28 de febrero que la agencia investigó una fuga de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, presuntamente ocasionó la pandemia del covid-19.

Los comentarios de Wray, se dan después de que en un informe de Wall Street Journal del domingo, el Department of Energy de Estados Unidos evaluó con poca confianza la hipótesis de que la pandemia fuese el resultado de una fuga «no intencional» de un laboratorio en China.

En este sentido, Christopher Wray respondió a Fox News, «El FBI ha evaluado durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia probablemente sean un posible incidente de laboratorio en Wuhan».

Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de The White House, John Kirby, declaró el 27 de febrero que el gobierno de Estados Unidos todavía no tiene una conclusión definitiva. Tampoco hay un consenso uniforme sobre el origen de la pandemia.

Top Biden official John Kirby: “There’s not a consensus right now in the US govt on how COVID started”

They’re still covering for China.

How stupid do they think we are?pic.twitter.com/iKR5FrKxnI

— Lidia Curanaj (@LidiaNews) February 27, 2023