Seis niños y dos adultos quedaron atrapados en teleférico a cientos de metros

Peshawar / Islamabad, Pakistán.- Una dramática operación de rescate en Pakistán se desarrolló por más de 12 horas, donde seis niños y dos adultos quedaron atrapados en un teleférico suspendido a unos 350 metros de altura.

La cabina quedó suspendida tras romperse uno de los cables, según confirmaron las autoridades. En las primeras 6 horas de estar suspendidos, el primer ministro interino, Anwaar-ul-Haq Kakar ordenó el rescate con helicópteros.

Ver más: Mueren cinco mexicanos en accidente de helicóptero en Nepal

No obstante, la operación de rescate era muy arriesgada, sobre todo, porque el viento que generaba las aspas de los helicópteros podrían adelantar el quiebre completo de los cables que mantenían el teleférico en el aire.

Por su parte, Tipu Sultan, brigadier retirado del ejército y experto en defensa advirtió que los helicópteros podrían empeorar la situación. Sin embargo, los comandos serían muy conscientes de ese riesgo, donde añadió que los pilotos tendrían que volar «con cuidado».

Este tipo de accidentes son regulares en esta región montañosa de Pakistán. Con frecuencia la población de estas zonas usan los teleféricos para ir a la escuela o a sus puestos de trabajo.

I'm closely monitoring and tracking the rescue efforts in Batgram, KP. I am happy that progress is being made, and thanks to the efforts of our army personnel, Air Force, rescue organizations, district administration and others, students stuck in the chairlift have started… https://t.co/exq2H195r5

— Anwaar ul Haq Kakar (@anwaar_kakar) August 22, 2023