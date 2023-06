La impresionante tasa de desempleo en Latinoamérica y el Caribe

Ginebra, Suiza.- Un informe global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), precisó que la tasa de desempleo en Latinoamérica y el Caribe para el 2023, se ubicó en el 6.7%, lo que representa tres décimas menos que el año anterior.

Pese a esta cifra de desempleo del 2023, hay que recordar que está muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Este indicador para el 2019 se ancló en el 8% según la OIT.

De este modo, este informe concluyó que Latinoamérica es una de las regiones que alcanzó equiparar, y hasta mejorar en algunos casos, los niveles pasados a la pandemia. Esta tendencia se igualó a regiones del sur y sureste asiático y Europa.

Por el contrario, zonas como África, Medio Oriente, Asia Oriental e incluso América del Norte, no lo han logrado. Pese a esto, la tasa de desempleo de Latinoamérica es una de las más altas del mundo.

While global unemployment in 2023 is expected to fall below pre-pandemic levels – 5.3 % – estimates show that low-income countries remain far behind in the recovery process.

⬇️ Download the report: https://t.co/26MPtFkQGY

— International Labour Organization (@ilo) May 31, 2023