Senadora de Arizona hace temblar a la mayoría demócrata de la Cámara

Washington, DC.- La senadora demócrata de Arizona Kyrsten Sinema anunció, este viernes, que abandona el Partido Demócrata pasándose como independiente, decisión que toma a pocos días de que los demócratas ganaron la carrera por el Senado en Georgia.

La senadora Sinema en un artículo para el medio Arizona Republic expresó, «Como muchos arizonenses, nunca he encajado perfectamente en ningún partido nacional». Pese a esto, Sinema tiene la intención de mantener sus asignaciones de comité del partido demócrata.

De acuerdo a una entrevista publicada por Politico, la misma senadora de Arizona aseguró que no se reuniría con el Partido Republicano. De manera que, si la senadora Sinema se mueve a independiente, los demócratas podrían mantener un mayor control del gobierno en la cámara.

Tanto la senadora Sinema como el senador demócrata Joe Manchin han generado estrés en Washington, durante los dos últimos años. Debido a que en distintas oportunidades retuvieron votos necesarios para las iniciativas legislativas que pretende el presidente Biden.

Arizona Sen. Kyrsten Sinema is changing her party affiliation to independent, delivering a jolt to Democrats’ narrow majority and Washington along with it.https://t.co/ESuqaHH5bL

— POLITICO (@politico) December 9, 2022