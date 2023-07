Médico Nassar fue apuñalado 10 veces en prisión

Miami, FL.- El médico corrupto de USA Gymnastics, Larry Nassar que fue condenado por abusar sexualmente de jóvenes gimnastas, fue apuñalado en distintas ocasiones por otro recluso en la United States Penitentiary, Coleman en Florida donde cumple su condena.

De acuerdo con la confirmación de la Federal Bureau of Prisons la agresión se realizó el domingo 9 de julio por la tarde, no obstante, no divulgó la identificación del atacante por razones de privacidad y seguridad.

Benjamin O’Cone, portavoz de la oficina en un comunicado expresó, «El personal de respuesta inmediatamente inició medidas para salvar vidas».

Además resaltó, «El recluso fue transportado por (personal de emergencia) a un hospital local para recibir tratamiento y evaluación adicionales».

JUST IN. Larry Nassar was stabbed multiple times at Florida federal prison, union official says. Nassar was sentenced to decades in prison for sexually assaulting gymnasts, including Olympic medalists. (via NBC) pic.twitter.com/LKF89I6dhR

— Josh Benson (@WFLAJosh) July 10, 2023