Tiroteos desde una moto tipo scooter dejó un muerto y tres heridos

Nueva York, NY.- El fin de semana el New York Police Department (NYDP) arrestó a un hombre que inició algunos tiroteos al azar mientras manejaba una moto tipo scooter por las calles de Brooklyn y Queens en distintos momentos del mismo día.

Según el comunicado de las autoridades, en estos ataques murió un hombre de 87 años de edad y otros tres hombres resultaron heridos.

Inicialmente las autoridades están investigando las motivaciones de estos tiroteos. Al mismo tiempo, buscan sí existen conexiones entre las víctimas de los tiroteos desde un Scooter en dos distritos de NYC.

Joseph Kenny, subjefe del Departamento de Policía de NYC en una conferencia de prensa precisó, «El video muestra que no está apuntando a nadie, no está siguiendo a nadie. Mientras conduce el scooter, dispara al azar».

Below are photos of the scooter and firearm recovered at the scene. pic.twitter.com/xtFxtT1bCZ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 8, 2023