Jueza se negó a bloquear el plan de alivio de la deuda estudiantil

Washington, DC.- Amy Coney Barrett, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos se negó, este viernes, a bloquear el plan de alivio que busca cancelar la deuda estudiantil de miles de millones de dólares, un plan que quiere poner en marcha el actual presidente Joe Biden.

De este modo, Barrett se negó a una solicitud de emergencia de los prestatarios de Indiana, que están representados por un grupo legal consevador. Este pretende frenar que el U.S. Department of Education pueda condonar la deuda de personas calificadas con préstamos estudiantiles.

Anteriormente, Barrett el pasado 20 de octubre rechazó una solicitud parecida de una organización de contribuyentes de Wisconsin. En este caso, la jueza actuó porque está asignada para manejar algunas solicitudes de emergencia de ciertos estados, donde figuran Indiana y Wisconsin.

El plan de alivio de la deuda estudiantil de Biden fue presentado en el mes de agosto, y se diseñó con la idea de condonar deudas de hasta $10.000 en deudas de préstamos estudiantiles.

Para calificar los estudiantes beneficiados deben ganar menos de $125.000 al año, o $250.000 por parejas casadas. Por otro lado, están los que recibieron Becas Pell para beneficiar a estudiantes universitarios de bajos ingresos que se les condonará hasta $20.000 de su deuda.

