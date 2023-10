Calor húmedo mortal afectará casi al 19% de la población en 2100

Londres, Inglaterra.- Un estudio determinó que miles de millones de personas podrían tener problemas para sobrevivir en algunos períodos de calor húmedo en este siglo, debido al aumento de las temperaturas, en especial en algunas grandes ciudades del mundo, incluyendo algunas de Estados Unidos.

El estudio precisó que el calor y la humedad podrían extenderse todavía más, incluso en áreas como el Medio Oeste del país. Así lo expresó el coautor del estudio, Matthew Huber de la Purdue University, Indiana, «Es muy inquietante».

Además añadió, que este fenómeno climatológico, «va a enviar a mucha gente a recibir atención médica de emergencia». El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Este estudio se basó en investigaciones anteriores de Huber, pero también de Daniel Vecellio, de la George Mason University, entre otros científicos. Básicamente, los estudios están enfocados en cómo el calor y la humedad empujan al cuerpo humano más allá de sus límites, sin la ayuda de sombras, ni aires acondicionados.

