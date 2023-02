Desaparecieron dos monos titíes de zoológico

Dallas, TX.- El Dallas Police Department informó, este 31 de enero que estaba investigando la sospechosa desaparición en el zoológico de Dallas de dos monos titíes emperadores luego de que su hábitat fuese afectado de manera intencional.

Este incidente se produjo solo tres semanas después de que un leopardo también escapara del recinto. El felino escapó por medio de un hueco que se abrió, intencionalmente, en su cerca.

En este sentido, el personal del zoológico de Dallas se dio cuenta que habían desaparecido el lunes por la mañana. De forma inmediata se alertó a la policía, además en un mensaje de Twitter del recinto, precisó que los investigadores creen que los monos tití fueron retirados de su hábitat.

En su publicación el zoológico denunció, «Estaba claro que el hábitat había sido comprometido intencionalmente». Al mismo tiempo, se hizo la denuncia, «Según la evaluación inicial del Departamento de Policía de Dallas, tienen motivos para creer que se llevaron a los tamarinos».

Anyone with information, please contact DPD at 214-671-4509. https://t.co/a1RhGI7cMN

— Dallas Zoo (@DallasZoo) January 31, 2023