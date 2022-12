Subvenciones para revitalización de vecindarios

Charlotte, NC.- Veintisiete gobiernos locales en Carolina del Norte recibieron recursos por un total de $42,3 millones para la revitalización de 30 vecindarios.

El Departamento de Comercio de Carolina del Norte informó en un comunicado que los fondos que otorgó proporcionarán viviendas y mejoras públicas para los habitantes de ingresos bajos y moderados en el estado.

“Estos recursos federales adicionales ayudarán a nuestras comunidades más vulnerables a medida que aumentan los costos de construcción y vivienda”, dijo la secretaria de Comercio, Machelle Baker Sanders.

Ver más: Mecklenburg y comunidad luchan contra epidemia de opioides

“Este es un año excepcional para el desarrollo económico y esta infusión de fondos beneficiará en gran medida a más familias de Carolina del Norte y a las economías locales al brindar más opciones de vivienda, empleos y oportunidades económicas”.

Today, @NC_Governor Cooper announced $42.3 million in grants awarded to 27 North Carolina communities to local affordable housing and neighborhood revitalization projects. #EconDev #CommunityDev #RuralNC https://t.co/3tw72SPDfX pic.twitter.com/isA3jxQ1Yf

— N.C. Commerce (@NCCommerce) December 19, 2022