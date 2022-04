Subvenciones para la recuperación empresarial

Raleigh, NC.- La recuperación empresarial en Carolina del norte es posible y la Fase 2 del programa Business Recovery Grant (BRG) será de gran ayuda.

A partir del 2 de mayo las empresas podrán solicitar las subvenciones que en esta nueva fase amplió la elegibilidad.

El monto de la subvención será un porcentaje de la pérdida económica demostrada por el negocio elegible o $ 500.000, lo que sea menor.

Quienes deseen aplicar pueden hacerlo hasta la fecha límite de solicitud el 1 de junio de 2022.

Desde el 2 de mayo en el sitio web www.ncdor.gov estará recibiendo las postulaciones.

