Policía inicia programa de guardaparques en Kannapolis

Kannapolis, NC.- Guardaparques del Departamento de Policía de Kanapolis estarán atentos en parques y área verdes de la ciudad para garantizar el resguardo de los visitantes.

“El programa de guardaparques nos proporciona una presencia adicional en estas instalaciones para ayudar a cualquiera que necesite ayuda, tomar informes de incidentes o responder a las preguntas rutinarias que recibimos”, explicó el jefe de la policía de Kannapolis, Terry Spry.

Los guardaparques son miembros no juramentados del departamento que están calificados para atender a personas que necesiten ayuda y de solicitar asistencia en caso de una emergencia.

Spry explicó en un comunicado que esta dinámica permite mantener al personal juramentado disponible para las situaciones de emergencia más comunes en la ciudad.

The Kannapolis Police Department has launched a park ranger program.

Jordan Young and Sydney Hunsucker are our new park rangers. Stop and say hello 👋 to them when you see them out in our parks.

Learn more about the park ranger program by visiting: https://t.co/jw2LLuphZ7 pic.twitter.com/9jZAdBZjgU

— Kannapolis, NC (@Kannapolis) August 4, 2023