Participa en charla de NCDHHS sobre cómo afrontar el envejecimiento

Charlotte, NC.- Entender cómo afrontar el envejecimiento es clave a medida que las personas avanzan edad. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) quiere ayudar a los residentes en este proceso.

El departamento organizará una charla informal en vivo y un teleayuntamiento el jueves 5 de octubre, de 6 pm a 7 pm que ayudará a entender las claves en salud a medida que las personas se acercan a la tercera edad.

En la charla se discutirá cómo los adultos mayores, particularmente aquellos que viven en comunidades rurales del estado, pueden apoyar su salud y acceder a la atención que necesitan.

Ver más: Ayuda legal gratuita para adultos mayores en Mecklenburg

Los participantes del evento incluyen a Joyce Massey-Smith, directora de la División de Servicios para Adultos y Ancianos; Dennis Streets, copresidente del grupo de trabajo sobre envejecimiento saludable del Instituto de Medicina de Carolina del Norte; y Nathan Boucher, profesor asociado de Medicina Geriátrica y Enfermería, Universidad de Duke;, y miembro principal del Centro Duke para el Estudio del Envejecimiento y el Desarrollo Humano.

Join us for a live fireside chat & tele-town hall tomorrow @ 6 p.m. to discuss:

-How to navigate aging in rural communities

-Importance of routine health visits and care

-Mental health services and supports for older adults

-Resources to support aging adults and caregivers in NC pic.twitter.com/NITgCvA02D

