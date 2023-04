Informe policial: Retos en redes sociales impulsan robo de autos

Charlotte, NC.- Videos de retos en redes sociales que se hicieron virales impulsaron en la ciudad de Charlotte el aumento de hechos delictivos vinculados al robo de autos, según las autoridades.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) publicó el jueves su informe de seguridad pública del primer trimestre de 2023 que revela que revela una disminución del 6 % en delitos violentos en comparación con el mismo período de 2022.

La subdirectora de CMPD, Tonya Arrington, presentó el informe en una conferencia. “Reducir los delitos violentos es la máxima prioridad para el jefe Johnny Jennings y el CMPD”, dijo.

El mayor contribuyente al aumento de los incidentes delictivos en general en 2023 han sido los robos de automóviles, que según el informe aumentaron en 99%.

CMPD vincula al aumento de robo de autos a retos en redes sociales que se hicieron virales desde el verano de 2022.

Reducing violent crime is the CMPD’s top priority and the 6% decrease in Quarter 1 is a direct reflection of the tireless efforts of our entire CMPD staff and our strong community partnerships. pic.twitter.com/FcVh198ay8

— CMPD News (@CMPD) April 20, 2023