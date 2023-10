Hombre tras ganar la lotería: “Estuve a punto de sufrir un infarto”

Charlotte, NC.- Matthew Shipley quizás exagera cuando dice que estuvo “a punto de sufrir un infarto” cuando descubrió que ganó la lotería, pero lo que sí es cierto fue la gran emoción que sintió al ver que tenía el boleto ganador.

Shipley, de Newton, condado Catawba, compró el boleto Lucky for Life de $2 usando el juego en línea en la aplicación móvil oficial de NC Education Lottery, señala un comunicado.

El premio le otorga $25.000 al año de por vida; sin embargo, él prefirió tomar la suma global de $390.000, que después de las retenciones de impuestos estatales y federales requeridas, se redujo a $277.896.

Matthew Shipley of #Newton has big plans after discovering his $2 Lucky for Life ticket has won him $25,000 a year for life. Now Shipley is excited to pay off his new camper and head out on his next adventure. Congrats on the incredible win, Matthew! https://t.co/Vfg5JIc2jG pic.twitter.com/7ywwv2iPrs

— NC Education Lottery (@nclottery) October 4, 2023