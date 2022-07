dinero-para-el-desarrollo-de-la-fuerza-laboral

Charlotte, NC.- Un programa de la Ciudad de Charlotte proporcionará $1.5 millones para el desarrollo de la fuerza laboral. Las organizaciones elegibles pueden aplicar.

El objetivo de la iniciativa de Subvenciones de Apoyo a Socios de la Fuerza Laboral es claro: aumentar el acceso a programas de capacitación en las industrias de servicios financieros y profesionales, tecnología, manufactura, transporte y atención médica.

Un comunicado de la Ciudad informa que el dinero disponible proviene de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de $60 millones de Charlotte para apoyo comunitario.

De ese total $16 millones serán destinados para financiar programas de empleo y desarrollo de la fuerza laboral.

