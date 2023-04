Atrium Health recibió su sexto reconocimiento «2023 Partner of the Year»

Charlotte, NC.- En el marco de la celebración del Día de la Tierra, Atrium Health recibió por sexto año consecutivo el reconocimiento «2023 Partner of the Year de ENERGY STAR® – Premio a la Excelencia Sostenida» otorgado por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y la U.S. Department of Energy.

Esta premiación se debe a sus programas de eficiencia energética y sus 26 edificios con certificación Energy Star.

Michael Roberts, director de servicios energéticos declaró, «Este premio muestra la búsqueda continua de Atrium Health de excelencia y rentabilidad. Este año, el alcance incluye una huella ampliada a medida que Atrium Health ha crecido y ver este programa expandirse a nuevas instalaciones es especialmente gratificante».

En este sentido Roberts añadió, «Sabemos que la salud humana y la salud ambiental son conectados, por lo que esta es una parte importante de nuestra misión de mejorar la salud, elevar la esperanza y promover la curación, para todos»

