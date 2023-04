Actividades en Mecklenburg por el Día de la Tierra

Charlotte, NC.- El Día de la Tierra es el 22 de abril, pero el condado Mecklenburg invita a los residentes a hacer actividades por la preservación del planeta de manera recurrente.

En abril hay diferentes actividades previstas para que la comunidad participe y haga su aporte sostenible.

“El condado Mecklenburg está comprometido con la administración ambiental , y nuestro liderazgo y personal están comprometidos con la protección de nuestra tierra, aire, agua y nuestra calidad de vida”, dijo Erin Stanforth, gerente de Sustentabilidad y Resiliencia en un comunicado del condado.

Ver más: Opción fin de semana: Un aporte a la Tierra

“Estos eventos son una forma para que nuestros residentes vean ese compromiso en acción”.

Entre algunas de las actividades planificadas se encuentran:

Proyección de la película de Parques y Recreación Green Fire en Quest Nature Center el domingo 16 de abril; Naturalistas hasta las rodillas en Reedy Creek Park el jueves 20 de abril; Búsqueda del tesoro del Día de la Tierra en Eastway Regional Recreation Center el sábado 22 de abril

EARTH DAY is April 22: Here are some ways to celebrate locally!

🌷 Find our Earth Day programming: https://t.co/fuenV9pBgx

♻️ Free paper shredding events: https://t.co/XcJHTG46Q5

🖥️ Donate your working electronic waste to be repurposed: https://t.co/beYetXLlff pic.twitter.com/nL9A9sVcwq

— Park and Recreation (@MeckParkRec) April 13, 2023