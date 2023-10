País latinoamericano que ya no necesita VISA para entrar a Estados Unidos

Santiago de Chile, Chile.- Estados Unidos amplió su lista de países que pueden entrar sin VISA americana, que hasta el mes de septiembre de 2023 solo enumeraba a 40 países que podían presumir de este beneficio, pero a partir de noviembre de 2023 serán 41 naciones.

Según el Visa Waiver Program (VWP) a partir del 30 de noviembre de 2023 el nuevo país en esta selecta lista incorpora a todas las personas que tengan la nacionalidad de Israel. Por su lado, Chile destaca como el único país latinoamericano en no contar con este trámite para entrar en EE. UU.

La información oficial de la Embajada de Estados Unidos anunció que los ciudadanos de la siguiente lista de naciones no necesitan tramitar un documento especial para entrar. Esta selección viene dada a que sus países no presentan factores de riesgo, posible terrorismo, ni grave delincuencia.

Los ciudadanos de estos países que forman parte del VWP necesitan registrarse en el Electronic System for Travel Authorization (ESTA), para entrar a Estados Unidos sin ningún obstáculo. No obstante, también debe cumplir con este requisito:

