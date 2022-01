Inmigrantes residentes de Nueva York podrán votar

Nueva York, NY.- En nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams, puso en marcha irreversible a la norma aprobada en diciembre por los legisladores municipales que permite que los inmigrantes residentes de New York pueda votar en las elecciones locales.

Por su parte, el alcalde de New York, en el mes de diciembre expresó algunas dudas sobre la medida, también dejó expirar el plazo que tenía para vetar la nueva legislación. De manera que, esta entró en vigor, oficialmente este domingo.

De forma que, la ciudad de Nueva York, se convierte en la primera gran ciudad de EE. UU., que permite el derecho al sufragio en elecciones municipales a inmigrantes residentes legal y permanentemente en esta ciudad.

Del mismo, entre los beneficiarios se encuentran las personas refugiadas en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), mejor conocidos como «Dreamers» o «Soñadores».

#ICYMI Last night @NYCMayor Adams issued a statement on the “Our City, Our Vote” legislation: pic.twitter.com/fi9hniRp65

— City of New York (@nycgov) January 9, 2022