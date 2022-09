Biden flexibiliza proceso de permiso de trabajo para solicitantes de asilo

Washington, DC.- La administración Biden canceló una regla del expresidente Trump, que endurecía el proceso de permiso de trabajo a inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos, como solicitantes de asilo donde se aplicaban esperas más largas y pago para identificación biométrica.

Por su parte, el Department of Homeland Security (DHS), en un comunicado explicó que desde el 8 de febrero había dejado de aplicar las reglas establecidas para el mes de junio del 2020, por el expresidente Trump.

En este sentido el DHS explica, «remueven ciertas disposiciones que regulan las entrevistas por pedidos de asilo, y la elegibilidad para la autorización de empleo sobre la base de la solicitud de asilo pendiente».

De este modo, el DHS detalló que la persona que solicita asilo y se dedica a tramitar, por primera vez, a pedir un permiso de empleo ahora no tiene que pagar los $85 que antes se solicitaban para la identificación biométrica.

