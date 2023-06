Rapero Big Pokey murió en pleno escenario en Texas

Beaumont, TX.- El legendario rapero nativo de Houston y miembro del colectivo Screwed Up Click, Big Pokey murió en pleno concierto en un bar de Beaumont, en Texas, consternando a todo el público presente cuando se desplomó en medio del escenario.

La muerte de la estrella de rap de 48 años de edad, fue confirmada por su publicista, «Es con profunda tristeza que compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro amado Milton ‘Big Pokey’ Powell'».

Además añadió el comunicado, «Big Pokey será para siempre ‘El hoyo más duro de la camada'». Además será conocido por ser pionero de la tendencia, chopped-and-screwed del hip-hop.

Por ejemplo, su compañero y socio de Screwed Up, Bun B, publicó en su Instagram que Big Pokey era «uno de los pilares». También escribió que el rapero muerto era «uno de los artistas con más talento natural de la ciudad» refiriéndose a Houston.

Lo propio hizo el alcalde de Houston, Sylvester Turner, quién publicó un tweet en honor a la leyenda del rap, «La ciudad de Houston y yo extendemos nuestras oraciones y condolencias a nuestra propia familia y amigos del legendario rapero Screwed Up Click #BigPokey».

RIP Big Pokey. He just passed hours ago. I am extremely sorry to deliver the news 🥺 #bigpokey #houston #beaumont #rap #ripbigpokey #rip

El reconocido rapero, Big Pokey tuvo su primer éxito en la épica presentación del 27 de junio de 1996, en una aparición de 6 minutos. En una entrevista de 2001, comentó, «Solo estábamos jugando. Una vez que entré con Screw y pudimos hacerlo en la mesa, siempre lo hacíamos por diversión. Nunca lo hice para que las cosas explotaran».

The City of Houston and I extend our prayers and condolences to our own Screwed Up Click legendary rapper #BigPokey family and friends.

Though many called him “low key”, his presence was larger than life in helping to catapult our hip hop scene nationally.

We are grateful. st pic.twitter.com/5VI7nAL2V2

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) June 18, 2023