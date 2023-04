Drake llegará a Charlotte con su gira “It’s All A Blur”

Charlotte, NC.- El múltiple ganador de premios Grammy, Drake, anunció su gira 2023 por Norteamérica que incluirá una parada en la ciudad de Charlotte.

“It’s All A Blur” comenzará el 29 de junio en Memphis, Tennessee, y terminará el 7 de octubre en Toronto.

El concierto de Drake en Charlotte se llevará a cabo el viernes 22 de septiembre en el Spectrum Center.

El cantante canadiense de 36 años es uno de los rostros más reconocidos del R&B y el hip hop. Durante la gira lo acompañará en el escenario el rapero 21savage, con quien comparte la mayoría de temas de su último disco ‘Her Loss’.

Drake. 21 Savage. Spectrum Center. Friday September 22. It's All A Blur Tour. Get tickets Friday April 28 pic.twitter.com/tbgoPRvcXb

— Spectrum Center (@spectrumcenter) April 24, 2023