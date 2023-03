Justin Bieber extraoficialmente cancela su gira «Justice World Tour»

Washington, DC.- El famoso cantautor canadiense Justin Drew Bieber canceló, definitivamente, su gira mundial «Justice World Tour» luego de que sufriera varios aplazamientos, inicialmente por la pandemia del covid-19 y luego por ser diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt en 2022.

Las fechas de los conciertos programados para los próximos meses fueron borradas de la página oficial de Justin Bieber. Lo propio hizo el portal de venta de entradas pero en esta ocasión aparecen como cancelados los eventos de París, Dublín o Cracovia.

En este sentido, el británico Sheffield Arena publicó un comunicado donde se anuncia que «el show ha sido cancelado», haciendo referencia a la presentación de Bieber. Del mismo modo, informó que devolverá el dinero de las entradas compradas.

Lo mismo ocurrió con la promotora del concierto en España que confirmó que no habrá «shows» de Justin Bieber. Inmediatamente, la empresa inició el proceso de ubicar a los compradores por correo electrónico para concretar la devolución del importe de las entradas.

