Fecha de estreno y particularidades The Super Mario Bros. Movie

Los Ángeles, CA.- Tanto en Estados Unidos como en España, la película The Super Mario Bros. Movie se estrenará el 5 de abril de 2023 en las salas de cine, buscando ser una de las producciones más taquilleras del 2023.

The Super Mario Bros. Movie es un adaptación de la franquicia de videojuegos de Nintendo, que estará interpretada por voz por reconocidos actores como: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black y Seth Rogen.

Esta adaptación del videojuego Super Mario Bros., a la pantalla grande está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic.

Del mismo modo, se escabulló la información de que The Super Mario Bros. Movie tendrá escenas post-créditos o escenas después de los créditos. Así lo confesó el actor Chris Pratt durante una entrevista que brindó a CBR.

