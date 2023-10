Anuel AA, «Me operaron anoche de emergencia»

Los Ángeles, CA.- El cantante puertorriqueño, Anuel AA y expareja de Karol G, publicó en sus redes sociales una imagen donde se ve en una cama de hospital, y en el copy de la publicación confiesa que fue operado de «emergencia» por «cuestión de vida o muerte», reflexionando que, «solo Dios sabe el porqué de las cosas».

La publicación del domingo 8 de octubre explicó, «no puedo seguir trabajando ahora mismo,😞 Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa».

Pese a que el artista boricua no explica porqué está hospitalizado, solo aprovecha para disculparse con sus seguidores, «Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo más. Sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones pa’ recuperar mi carrera, después de que casi me la destruyo yo mismo».

Ya medios internacionales, como el mexicano Depor.com, especuló que se trata una apendicitis, el motivo por el cual tuvo que ser sometido a una cirugía el pasado sábado 7 de octubre, el artista Anuel AA.

En ausencia de confirmación de fuentes oficiales, solo se sabe por confirmación del mismo cantante que está recuperándose en el hospital.

Entre tanto, el largo texto de la publicación de las redes de Anuel AA, aprovechó para hacer mención a su época que pasó preso. De esto modo, explicó, «y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora, pues toca esperar». Refiriéndose a los 10 meses de prisión tras ser condenado en 2016 a 30 meses por tenencia ilícita de armas.

Finalmente, Anuel AA, pidió a sus seguidores que recen por él. Además instó a que agradezcan a, «los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron».

