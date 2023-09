Tasa de desempleo en Estados Unidos subió 3 décimas

Nueva York, NY.- La U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) informó, el viernes 1 de septiembre, que la tasa de desempleo en el país, subió tres décimas en el mes de agosto, ubicándose en el 3.8%.

En este sentido, la creación neta de nuevos puestos de trabajo para este mes, se mantuvo en un cifra parecida a la del mes anterior. Este dato se mantuvo en 187.000 puestos, por debajo del promedio de los últimos 12 meses, de 271.000 puestos.

Estos números confirman la ralentización del mercado laboral como una de las consecuencias de las subidas de los tipos de interés por la Federal Reserve Board (Fed).

Por el contrario, la creación de nuevos empleos se desarrollaron, en sectores como: la atención sanitaria con 71.000 nuevos trabajos; ocio y hostelería 40.000; asistencia social 26.000; y construcción 22.000.

Key economic measures—such as the unemployment rate and the labor force participation rate—are now available on a monthly or quarterly basis for Asian ethnic groups, including Asian Indians, Chinese, Filipinos, Japanese, Koreans, Vietnamese, and Other Asians

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) September 1, 2023