¿Se mantendrán o subirán los tipos de interés?, Powell explica cuál será la tendencia

Washington, DC.- El presidente de la Federal Reserve Board (Fed) Jerome Powell, expresó que la tendencia de los tipos de interés, seguirá estrictamente ajustada al dominio absoluto de la inflación.

En un discurso, de cara al Jackson Hole Global Forum, en Wyoming, Powell sentenció, «Estamos preparados para aumentar aún más las tasas si corresponde y pretendemos mantener la política en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación está descendiendo de manera sostenible hacia nuestro objetivo».

Ver más: EE. UU., propondrá regla contra el lavado de dinero en bienes raíces

En su última rueda de prensa, Powell prometió que subiría los tipos de interés en un 0.25% para el mes de julio. Exactamente fue así como pasó, subiendo de 5.25% a 5.5%, dejando claro que cumple lo que promete y esta vez no será la excepción.

No obstante, en su discurso dejó dejó abierta la posibilidad, «En las próximas reuniones evaluaremos nuestro progreso en función de la totalidad de los datos económicos y la evolución de las perspectivas y los riesgos. Basándonos en esta evaluación, procederemos con cautela a la hora de decidir si ajustamos aún más la política monetaria o, en cambio, mantenemos la tasa».

Speech by Chair Powell on the economic outlook at an economic policy symposium sponsored by @KansasCityFed: https://t.co/cKmzEAhkjB

Watch live: https://t.co/4AjHPi5K7A pic.twitter.com/tNexS5A88a

— Federal Reserve (@federalreserve) August 25, 2023