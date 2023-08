Tarjetas criptográficas de Mastercard y Binance «ya no estarán disponibles»

Londres, Inglaterra.- Un portavoz de Mastercard anunció que la compañía y el intercambio de criptomonedas Binance, pondrán fin a sus cuatro programas de tarjetas de criptográficas tanto en Argentina, Brasil, como en Colombia y en Bahréin a partir del 22 de septiembre.

Las tarjetas Binance permite a los tarjetahabientes hacer sus pagos en monedas tradicionales, pero financiados por las tendencias de criptomonedas en el intercambio.

Ver más: Estados Unidos pierde $2.200 millones en envío de remesas

Desde el sitio web, Mastercard también enumeró las asociaciones con intercambios de cifrado, incluyendo Gemini. Además se explicó que la decisión no afectará a los otros programas de tarjetas criptográficas de Mastercard.

Por su parte, Binance enfrenta desafíos legales y regulatorios por demandas de los reguladores estadounidenses, por supuestamente operar una «red de engaño». Demandas que también fueron extensivas para su director ejecutivo, Changpeng Zhao.

Mastercard will end its card partnership with Binance Holdings, the biggest crypto exchange that’s been dogged by legal issues https://t.co/mW0Kb3v55y

— Bloomberg (@business) August 24, 2023