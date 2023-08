Nuevas reglas de declaración de impuestos criptográficos en Estados Unidos

Nueva York, NY.- La administración Biden estableció nuevas reglas para la declaración de impuestos criptográficos, para que los corredores de criptomonedas donde se incluyen los intercambios y procesadores de pagos, respondan al Internal Revenue Service (IRS) de acuerdo a una iniciativa del U.S. Department of the Treasury.

Este conjunto de normas se publicó el viernes 26 de agosto, como un impulso más ambicioso, por un sector del Congreso de Estados Unidos y entes reguladores, con el fin de tomar medidas más enérgicas en el aspecto impositivo para los usuarios de criptomonedas.

Po ende, el nuevo formulario de declaración de impuestos propuesto es el Formulario 1099-DA. El mismo está destinado a ayudar a los contribuyentes a determinar si tienen deudas tributarias.

Al mismo tiempo el Formulario 1099-DA, está destinado a ayudar a los contribuyentes determinar si deben impuestos. Además, podría evitar que los usuarios de criptomonedas están obligados a hacer cálculos complejos para determinar sus ganancias según el Tesoro.

