El gasto por el regreso a clases llegará a cifras récord en 2023

Nueva York, NY.- Grupos de minoristas prevén que el gasto por el regreso a clases en Estados Unidos, llegará a un récord en 2023, superando los $135 millones por $24 mil millones en comparación con el 2022, de acuerdo con la National Retail Federation (NRF).

Pese a que los pagos de la deuda estudiantil de la administración Biden se reiniciará el 1 de octubre, lo que afectará el presupuesto de cientos de miles de estadounidenses. Por lo que se estima que el calendario 2023 sea la temporada de compra de regreso a clases más cara hasta ahora.

Por ejemplo, Chip West, un experto del comercio minorista y comportamiento del consumidor de Vericast, explicó, «A pesar de los desafíos económicos financieros, los consumidores están encontrando una manera de comprar los productos y servicios que desean».

Asimismo, Melissa Cohen, ex vicepresidenta de producción de Polo Ralph Lauren y fundadora de MBC Consulting Solutions explicó que los shorts (pantalones cortos) y mochilas transparentes, «son la tendencia que nunca parece morir».

Parents are paying $3 billion more for #schoolsupplies – $20-30 per family – because of rising #creditcard #swipefees as students return to class.#CreditCardCompetitionAct @SenatorDurbin @RogerMarshallMD @PeterWelch @SenVancePress @NACSonline @NRFnews

https://t.co/3cfKoEfJsS

— Merchants Payments Coalition (@MerchantsPymnts) August 25, 2023