Nike votó en contra de la equidad salarial y derechos humanos

Nueva York, NY.- Los inversores de Nike el martes 12 de septiembre, votaron en contra de dos propuestas lideradas por accionistas durante la reunión anual que responden a propuestas de equidad salarial y derechos humanos, según un recuento preliminar.

La primera resolución, presentada por el asesor de inversores Arjuna Capital con sede en Massachusetts, pidió a Nike que proporcionara más datos sobre la equidad salarial para los empleados femeninos y de minorías.

La segunda resolución fue presentada por la plataforma de accionista-activista Tulipshare. Esta pedía a Nike que emitiera un informe sobre sus políticas de cadena de suministro para abordar eficazmente, los objetivos de equidad y los compromisos de DD. HH., declarados por la marca deportiva.

De esta manera, las propuestas requieren más del 50% de los votos de los accionistas para ganar. Sin embargo, Nike como compañía no está obligada a adoptarlas. Del mismo modo, la compañía publicará el recuento final de votos en una presentación futura a la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Por el contrario, y a pesar del respaldo de la firma de asesoría de poderes institucionales, Shareholder Services la resolución de Arjuna de equidad salarial, fracasó por segunda vez desde el 2021.

Hasta ahora, la compañía deportiva viene enfrentando una presión cada vez mayor, para exigir una mayor transparencia en su cadena de suministro.

En este sentido, más de una docena de inversores están pidiendo a Nike que pague a sus trabajadores de la confección en Camboya y Tailandia que perdieron sus salarios después del cierre de fábricas por la pandemia del covid-19.

Finalmente, Nike comunicó que no ha adquirido productos de la fábrica camboyana desde 2006. Además, tampoco se halló, «ninguna evidencia» de que tuviera deudas por salarios atrasados a los trabajadores de estas regiones.

