Tzaneen, Sudáfrica.- El primer Torneo Internacional de Fútbol de Abuelas o Grannies Soccer World Cup se desarrolla en la provincia de Limpopo, en Sudáfrica, y está conformado por mujeres mayores de 55 años de edad, que rompe con los estereotipos de género, edad y raza.

El equipo de fútbol Vakhegula Vakhegula de Sudáfrica (significa abuelas en idioma tsonga), vistiendo uniforme azul, jugó su primer partido contra el equipo de Estados Unidos.

La delantera del equipo de fútbol Vakhegula, Flora Baloi que cuenta con 66 años de edad, confesó que empezó a jugar en 2017 luego de sufrir una artritis severa, «A mi edad, creo que si no estuviera en este deporte, debería haber estado confinado a una silla de ruedas».

De esto modo, Baloi reconoció que en este momento no requiere de medicación. En parte, por el ejercicio la mantiene en forma tanto física como mentalmente. De hecho, cuando no practica fútbol con su equipo, le gusta ver los partidos de fútbol en la televisión con su esposo. Además de pasar tiempo de calidad con sus cinco nietos.

Welcoming Team France and Team Zambia at OR Tambo#GIFT23 pic.twitter.com/ptTWFi1Xui

— Vakhegula-Vakhegula FC (@VakhegulaF) March 23, 2023