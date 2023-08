Estelar Shohei Ohtani se perderá el resto de la temporada de la MLB

Anaheim, CA.- El lanzador derecho y bateador designado japonés, Shohei Ohtani de Los Angeles Angels de la MLB, se perderá el resto de la temporada 2023 por un desgarre del ligamento colateral cubital del codo derecho, de acuerdo con el gerente general Perry Minasian.

Por el momento se desconoce si Ohtani se someterá a alguna cirugía. No obstante, esta es la segunda vez que el estelar Ohtani sufre un desgarre del ligamento colateral de su codo lanzador.

Ver más: Venezolano de Charlotte Knights recibe llamado de White Sox

El lanzador derecho japonés sufrió esta misma lesión en el año 2018, por lo que se vio obligado a someterse a una cirugía que lo sacó del campo hasta el 2019. Sin embargo, los Angelinos esperan la segunda opinión sobre el lanzador nipón para definir su futuro médico.

En este sentido, Minasian declaró, «Lo sometimos a exámenes entre juegos y éstos arrojaron positivo a un desgarre, por esta razón no volverá a lanzar este año».

Elly had to check to make sure Shohei was real. 😂 pic.twitter.com/J5850afv0a

— MLB (@MLB) August 24, 2023