De las Grandes Ligas a postularse al Senado de Estados Unidos

Los Ángeles, CA.- La estrella de las Grandes Ligas de California, Steve Garvey, se postuló el martes 10 de octubre como candidato republicano para el Senado de Estados Unidos, para la vacante que dejó la fallecida senadora demócrata Dianne Feinstein.

La ex primera base de los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego de 74 años de edad, podría resaltar su candidatura, a pesar de que California no ha elegido a un republicano para el Senado desde hace 35 años en 1988.

Tras el fallecimiento de Feinstein el 29 de septiembre, el gobernador de California, Gavin Newsom nombró a Laphonza Butler, ex líder sindical y jefa del comité de acción política Emilý’s List, para que terminara la gestión que le correspondía a Feinstein.

Por el momento, existen 14 candidatos que se presentaran al próximo año, incluyendo seis republicanos, de acuerdo a la Federal Election Commission (FEC). Por el lado de los demócratas más relevantes son tres actuales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos: Barbara Lee, Katie Porter y Adam Schiff.

.@SteveGarvey6 wants to be the first Republican to represent CA in the U.S. Senate since 1992.

But he doesn't use the word "Republican" in his launch video.

"There is an R next to my name & I shop at Brooks Brothers…but it's a Steve Garvey campaign!"

Via @TheIssueIsShow pic.twitter.com/aRVsnhgk0m

— Elex Michaelson (@Elex_Michaelson) October 10, 2023