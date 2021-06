Greg Olsen consiguió un corazón para su hijo

Charlotte, NC.- Greg Olsen no cabe de la emoción aunque sabe que todavía queda camino por recorrer. El exjugador de Carolina Panthers consiguió un corazón para su hijo TJ, de 8 años, quien sufre un defecto cardíaco congénito.

La exestrella de la NFL reveló la semana pasada que el corazón de TJ estaba “alcanzando su final” y que necesitaría un trasplante.

Pero en su cuenta de Twitter, Olsen escribió este viernes que “ha llegado un día por el que hemos rezado”. Explicó que el jueves en la noche su familia recibió la gran noticia: encontraron un donante compatible para que TJ reciba su trasplante de corazón.

El exjugador pidió rezar por su hijo y su “increíble” equipo de médicos y enfermeras. “TJ tiene un largo camino por delante, pero hoy es un gran paso adelante”.

Day 8- Today is a day of mixed emotions. A day we have prayed for has arrived. We were alerted last night that there was a donor match for TJ to receive his heart transplant. Walking our little boy, with tears of hope and fear in our eyes, was one of the toughest moments of our

— Greg Olsen (@gregolsen88) June 4, 2021