Construcción de Paddock de cara al Gran Premio de Las Vegas

Las Vegas, NV.- A siete meses para el Gran Premio de Las Vegas la carrera ya inició en la esquina de Harmon Ave. y Koval Lane, con la construcción del moderno Paddock de Fórmula 1, Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2023.

En este sentido, Terry Miller, gerente del proyecto declaró que el objetivo era completar el trabajo para el mes de septiembre. Lo que dejaría poco margen de error con respecto a la fecha de la carrera inaugural, que está programada para noviembre con el Strip de Las Vegas.

Ver más: Equipos de F1 contactaron a Honda como fabricante de motores

De manera que, Miller precisó con respecto a la construcción, «Todas las piezas que entran, la logística de cómo las personas se mueven por el sitio, las importantes comunicaciones y controles de la carrera de F1, todo vuelve a aquí». A esto añadió, «Es una sinfonía».

De este modo, la Fórmula Uno está acelerada para el regreso a Las Vegas luego de una ausencia de décadas con una carrera grande. Considerándose la tercera competición de F1 en Estados Unidos, detrás de Miami y Austin.

Paneling is going up and the Las Vegas Paddock Building is starting to take shape! 🏎️🤩#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/OHPkyR6CYu

— F1 Las Vegas (@F1LasVegas) March 28, 2023