Montreal, CAN.- Charlotte FC buscará asaltar la casa de CF Montréal, un rival directo en la disputa para acceder a puestos de playoffs de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

The Crown y los canadienses jugarán el sábado 15 de julio Saputo Stadium, Montreal, a partir de las 7:30 pm.

Será un duelo clave en las aspiraciones de ambas oncenas que, junto a New York City FC y New York Red Bulls, están igualadas con 26 puntos.

Charlotte FC y CF Montréal ya se vieron las caras esta temporada cuando igualaron sin goles en el Bank of America Stadium.

Carvin' through the wave of blue 🏄‍♂️ #TekkersTuesday pic.twitter.com/ZD6tkT4iL4

— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 11, 2023